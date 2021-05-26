Aynur Aydın'dan peş peşe skandal itiraflar: Şeyma Subaşı'nı yakın takibe aldım!

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sık sık yaptığı açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Youtube platformunda yayınlanan “Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu” adlı programa konuk olan Aydın, ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşkına çevirdi.

BEN DE SEVGİLİMİ ALDATTIM

Sunucu Melis Baştuğ ile keyifli bir sohbet geçiren şarkıcı Aynur Aydın, kendisine yöneltilen sorularına yanıt verdi. Kariyer hayatının yanı sıra özel hayatı ile de merak uyandıran ünlü şarkıcı bu kez de ilişkilerine ilişkin daha önce aldatıldığına vurgu yaparak, “İtiraf etmeliyim ki; ben de bir sevgilimi aldattım. İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik” şeklinde bir açıklama ile bomba etkisi yarattı. Bu açıklaması ile gündem olan Aydın, tüm bu açıklamaları hiç düşünmeden konuştuğuna bağladı.

ŞEYMA SUBAŞI'NI YAKIN TAKİBE ALIYORUM DEMİŞTİ

Programda daha önce Twitter hesabından yaptığı Şeyma Subaşı'nın evlilik kararına ilişkin açıklamasında “Şeyma Subaşı’nın harbiden bir bildiği varmış, yakın takibe alıyorum kendisini bundan sonra” ifadelerini kullanmıştı. Baştuğ, ise Aydın'a bu kararı almasındaki nedeni sorunca, “Biz kadınların gerçekten çok yorucu bir hayatı var. Biz hepimiz ben yaparım, ben ederim derken bir erkek egemen dünyasında yaşadığımız zorluklar ile karşılaşıyoruz. Diğer yanda ise Miami'de bütün gün güneşin altında yoga yapan bir kadın görüyorum. diyen Aydın sözlerine, "Keşke dünyada herkes eşit şartlarda böyle güzel yaşayabilse. Maalesef biz çalışmak zorundayız ama Miami de güzel yani” şeklinde devam etti.

