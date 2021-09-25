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  4. Aynur Aydın'ın iç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı

Aynur Aydın'ın iç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı

25.09.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, bu sefer de İngilizce aşk yazılı iç çamaşırıyla çektirdiği yarı çıplak pozunu yayınladı.

Aynur Aydın'ın iç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı

Güçlü sesi ile uzun zamandır gündemden düşmeyen Aynur Aydın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

PAYLAŞIMA ALEV EMOJİSİ YAĞDI

Aynur Aydın, İngilizce olarak "Aşk" yazan iç çamaşırıyla kamera karşına geçti. Instagram'da 831'den fazla takipçisi bulunan şarkıcı, pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Şarkıcının çiçek emojisi koyarak yayınladığı paylaşıma kısa sürede birçok alev emojisi yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Aynur Aydın
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