Aynur Aydın'ın iç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı

Güçlü sesi ile uzun zamandır gündemden düşmeyen Aynur Aydın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

PAYLAŞIMA ALEV EMOJİSİ YAĞDI

Aynur Aydın, İngilizce olarak "Aşk" yazan iç çamaşırıyla kamera karşına geçti. Instagram'da 831'den fazla takipçisi bulunan şarkıcı, pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkıcının çiçek emojisi koyarak yayınladığı paylaşıma kısa sürede birçok alev emojisi yorum yapıldı.

