Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasında laf dalaşı!

Şarkıcı Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasında yeni bir kriz patlak verdi. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili, laf dalaşına girdi.

Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde Magazin Noteri adlı programa katılıp, Aleyna Tilki’ye zamanında iyiliğini dokunduğunu ve onunla güzel bir arkadaşlık kurduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalar sonrası ise Tilki Twitter hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Tilki’nin, “İyi gibi gözüken kötülerin iyilikleri, görünmezmiş gibi davranılmayı hak ediyor...” sözleri Aynur Aydın’a bir gönderme olarak yorumlandı.

