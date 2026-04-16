Ayrıldığı eski sevgilisiyle tatile gitti: Kadından kaçacak yer aradı!

Olay, İspanya’nın popüler tatil noktalarından Gran Canaria’da meydana geldi. 18 yaşındaki Alisha Lloyd ile eski sevgilisi Calum Wignall, ayrılmalarına rağmen daha önce planladıkları 10 günlük tatil için birlikte adaya gitti. Ancak tatilin ilk gecesi ikili arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Lloyd’un bir başka erkekle sohbet edip sosyal medya hesabını vermesi Wignall’ı rahatsız etti. Genç adamın tepki göstermesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

ISIRDI, DEFALARCA YUMRUK ATTI

Tartışmanın ardından Lloyd’un eski sevgilisine saldırdığı belirtildi. Wignall’ın önce başına ve yüzüne yumruklar atan genç kadın, elindeki telefonla da vurmaya devam etti. Olay bununla da sınırlı kalmadı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Lloyd, eski sevgilisini göğsünden ısırarak tişörtünü dişleriyle parçaladı. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle ilk kavga sona erdi ancak şiddet devam etti.

OTELDEN ATTIRDI, YALAN SÖYLEDİ

İkilinin otele dönmesinin ardından da saldırının sürdüğü öğrenildi. Lloyd’un güvenlik görevlilerine kendisinin mağdur olduğunu söylemesi üzerine Wignall otelden çıkarıldı. Ancak daha sonra durumu anlatmasıyla yeniden içeri alınabildi.

Yaşananlardan korkan genç adam, valizini toplayarak annesiyle telefonda konuştuğu sırada bir kez daha saldırıya uğradı. Bunun üzerine taksiye binerek havaalanına gitti ve ülkesine geri döndü.

Liverpool Crown Court’ta görülen davada suçunu kabul eden Lloyd hakkında karar açıklandı. Genç kadın, 18 ay toplum hizmeti cezasına çarptırılırken; 12 ay ruh sağlığı tedavisi, 120 gün alkol yasağı ve 2 yıl uzaklaştırma cezası aldı.