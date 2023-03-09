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  4. Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

09.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kader Bozkurt, Arka Sokaklar dizisindeki Metin rolüyle ün kazanan oyuncu Furkan Göksel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. Son zamanlarda Bozkurt, dekolteli pozlarıyla gündeme geliyor.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Furkan Göksel ve Kader Bozkurt ikilisi son zamanlarda, yaşadıkları aşk ile magazin gündemine gelmişti. İkilinin, beraber verdikleri pozları Instagram'da silmesi ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İddialı pozlarına devam eden Bozkurt mini şortlu paylaşımıyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Kader Bozkurt sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim mini şortlu poz verdi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

1996 doğumlu Kader Bozkurt 27 yaşındadır.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

1994 doğumlu Furkan Göksel 28 yaşındadır.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Eğitimini İstanbul Topkapı Üniversitesinde alan Göksel asıl ününü, çocuk yaşta canlandırmaya başladığı Arka Sokaklar dizisindeki Metin karakteri ile edindi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

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