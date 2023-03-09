Ayrıldıkları iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan'ın sarışın sevgilisi dekolteli pozlarıyla olay oldu

Furkan Göksel ve Kader Bozkurt ikilisi son zamanlarda, yaşadıkları aşk ile magazin gündemine gelmişti. İkilinin, beraber verdikleri pozları Instagram'da silmesi ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İddialı pozlarına devam eden Bozkurt mini şortlu paylaşımıyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Kader Bozkurt sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim mini şortlu poz verdi.

1996 doğumlu Kader Bozkurt 27 yaşındadır.

1994 doğumlu Furkan Göksel 28 yaşındadır.

Eğitimini İstanbul Topkapı Üniversitesinde alan Göksel asıl ününü, çocuk yaşta canlandırmaya başladığı Arka Sokaklar dizisindeki Metin karakteri ile edindi.





