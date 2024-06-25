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  4. Ayrılınca sarı jipini sattı! İrem Derici'nin özel plakalı yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Ayrılınca sarı jipini sattı! İrem Derici'nin özel plakalı yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 09:47
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İrem Derici ile Gökhan Fırat'ın, yedi aylık ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sonrası sarı jipini satan güzel oyuncu kendisine yeni lüks bir otomobil aldı. Otomobilin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ayrılınca sarı jipini sattı! İrem Derici'nin özel plakalı yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la Eylül 2023'te yollarını ayıran İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Bu aşkta da aradığını bulamayan Derici yine özel hayatıyla gündem oldu.

Ekol Magazin kameralarına yakalanan İrem Derici, erkekleri unutmak için yeni bir araba aldı.

Derici "Yeni araba aldım, oturdum ağladım arabanın içinde niye aldım diye?" dedi.

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Şarkıcı o meşhur sarı jipini satınca yerine tam 12 milyon lira vererek yeni lüks bir otomobil aldığını da söyledi.

İrem Derici konuşmasında yeni aracının plakasını da Yaz Gülü şarkısını sevdiği için "34 YAZ ..." olarak özel yaptırmış...


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İrem Derici
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