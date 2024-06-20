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Hem güneşten korunun hem serin kalın! Çok satan Columbia gömlek indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.06.2024 16:19
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Columbia'nın en çok satan gömlek modellerinden biri olan Summit Valley Woven, bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Açık renkli, şık tasarımı ve özel kumaş teknolojisi sayesinde hem güneşten korunmanızı hem de serin kalmanızı sağlayan gömleği sizin için inceledik. İşte detaylar!

Hem güneşten korunun hem serin kalın! Çok satan Columbia gömlek indirimde

Yazın çok sıcak havalarda, doğru kıyafet seçimi hayati olabilir. Özellikle yaz aylarında açık renkli kıyafetler tercih ederek, hızlı kuruyan ve güneşten koruyan özelliklere sahip giyim ürünleri seçerek daha konforlu ve güvenli olabilirsiniz. Kendinizi korurken aynı zamanda şıklığınızdan da ödün vermek istemiyorsanız şimdi önereceğimiz bu ürün tam size göre! Hem şehirde hem de doğada giyebileceğiniz Columbia Summit Valley Woven Gömlek ideal bir seçim. Yazın favoriniz olacak bu gömlek, hızlı kuruyan özelliği ve güneş koruma faktörüyle sizi korurken aynı zamanda tarzınızı da tamamlayacak! Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan gömleğe bir şans vermeye ne dersiniz?

Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Summit Valley Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek

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Hafif ve nefes alabilen yapıya sahip özel kumaşıyla sıcak havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Columbia Summit Valley Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek, güneş ışınlarına karşı koruma sağlayan UPF teknolojisi ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca gömleğin hızlı kuruyan özelliği sayesinde terlemeye ve nemlenmeye karşı etkili bir çözüm sunar. Yürüyüş, kamp, dağcılık gibi outdoor aktivitelerde rahatça giyebileceğiniz gömlek, stil bakımından da şık görünümü ile casual ve sportif kombinlerde tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaz için güzel bir ürün."

  • "Sipariş beklenenden 3 gün önce geldi ve yüksek kalitede."

  • "Ağırlığı olmayan bir yazlık gömlek, tüy gibi hissettiriyor. Zayıf ve formdaysanız, 1 beden daha küçük isteyebilirsiniz. 175 cm boy ve 90 kg, L tam uygundu."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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