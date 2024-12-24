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Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 18:46
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Manchester United’ın teknik direktörü Ruben Amorim tarafından son oynanan Manchester City ve Bournemouth maçlarında kadroya alınmayan Marcus Rashford’un geleceği, İngiltere’de merak konusu oldu. Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken, İngiliz basınından gelen bomba bir iddia gündeme damgasını vurdu. İşte detaylar...

Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Manchester United'da son dönemde kadroya alınmayan Marcus Rashford hakkında İngiltere basınında Süper Lig'i yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLTERE BASINI DUYURDU

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İngiltere basınından TeamTalk, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. "Jose Mourinho, Marcus Rashford ile yeniden bir araya gelmek istiyor" başlığıyla yayımlanan haberde, yıldız oyuncunun geleceğine dair önemli iddialara yer verildi.

Haberin içeriğinde ise, Sarı - lacivertli kulübün geleceği belirsizliğini koruyan Marcus Rashford'ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

MOURINHO İLE ÇALIŞTI

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Jose Mourinho, Manchester United döneminde Marcus Rashford ile birlikte çalışmıştı. İngiliz yıldız, Portekizli hoca döneminde 125 maçta, 28 kez fileleri havalandırırken, 18'de asist katkısı sağlamıştı.

PSG'DE DEVREDE

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Öte yandan, Paris Saint-Germain'in de 27 yaşındaki oyuncunun durumunu izlediği ve menajeriyle yakın temasta olduğu belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

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Rashford, geçtiğimiz günlerde, İngiliz devinden ayrılmak istediğini yaptığı bir röpörtajda belirterek yeni bir maceraya hazır olduğunu dile getirmişti.

AMORIM: "OYNATMAMAK BENİM TERCİHİM"

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Manchester United'ın ligde oynadığı son maçlarda (Manchester City ve Bournemouth) teknik direktör Ruben Amorim'in kararıyla kadroya alınmamıştı. Amorim, bu konuya dair yaptığı açıklamada ise "Marcus Rashford'ın oynamaması tamamen benim kararım. O oynamak istiyor ve deniyor ancak kadroda olmaması benim terchim. Onunla her gün konuşuyoruz. Performansı hakkında sürekli fikir alışverişi yapıyoruz." demişti.

BU SEZON RASHFORD'UN RAKAMLARI

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Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 24 maçta 7 gol - 3 asistlik skor katkısı sağladı. Ayrıca, yıldız sol kanat oyuncusunun İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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Süper Lig José Mourinho İngiltere Marcus Rashford fenerbahçe premier lig
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