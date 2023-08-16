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'Ayrılmak istiyor' deniyordu! Torreira için Galatasaray'a teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı

16.08.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Torreira Ljubljana maçı ile ilk 11'deki yerini alırken, karşılaşmanın 65. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Uruguaylı oyuncu için ayrılık iddiaları da ortaya atılırken, Sarı-Kırmızılı kulübe Torreira için bir teklif ulaştı. İşte detaylar...

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilen Torreira bir süredir takımdan uzak kalırken, Olimpija Ljubljana karşılaşmasında ilk 11'deki yerini almış ve gösterdiği performansla takımda ne kadar önemli bir yeri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

OYUNDAN ATILDI

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İyi oyununa rağmen Ljubljana maçının 65. dakikasında kimsenin beklemediği bir anda yaptığı sert hareketle kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli yıldız, takımını 10 kişi bırakırken, 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

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Tüm bunlar yaşanırken, 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştığı iddia edildi.

REDDETTİ AMA...

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Uruguaylı futbolcunun gitmek istediği iddia edilirken yönetimin ilk teklifi reddettiği ve Torreira için 18 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

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