'Ayrılmak istiyor' deniyordu! Torreira için Galatasaray'a teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı

Galatasaray'da iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilen Torreira bir süredir takımdan uzak kalırken, Olimpija Ljubljana karşılaşmasında ilk 11'deki yerini almış ve gösterdiği performansla takımda ne kadar önemli bir yeri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

OYUNDAN ATILDI

İyi oyununa rağmen Ljubljana maçının 65. dakikasında kimsenin beklemediği bir anda yaptığı sert hareketle kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli yıldız, takımını 10 kişi bırakırken, 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Tüm bunlar yaşanırken, 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştığı iddia edildi.

REDDETTİ AMA...

Uruguaylı futbolcunun gitmek istediği iddia edilirken yönetimin ilk teklifi reddettiği ve Torreira için 18 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

