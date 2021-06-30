MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayrılmaz ikili Netflix'te! Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'dan muhteşem ikili paylaşımı

Ayrılmaz ikili Netflix'te! Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'dan muhteşem ikili paylaşımı

30.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya, Netflix'in yeni dizisi "Erşan Kuneri" için tekrar bir araya geldi. Uraz Kaygılaroğlu'nun kendilerini muhteşem ikili olarak tanıttığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Ayrılmaz ikili Netflix'te! Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'dan muhteşem ikili paylaşımı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında iki isim özellikle dikkat çekiyor, Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu. Aslında yıllardır ekranlardan eksik olmayan ve çok sevilen isimler olmalarına rağmen, iki yıl öncesine kadar öne çıkacakları bir proje denk gelmedi. Neyse ki, ikisi de BluTV'nin sevilen dizisi "Aynen Aynen" için bir araya geldi ve son dönemin en sempatik ekran çiftlerinden biri oluşturdu. Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılsa da, iki oyuncu birbirini o kadar sevdi ki, görüşmeye devam ettiler. Sonunda, kader bu uyumlu ikiliyi tekrar bir araya getirdi. Çekimleri yeni başlayan Netflix dizisi "Erşan Kuneri"nin altın kadrosunda Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu da var.

Muhteşem ikili paylaşımı

Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın uzun süredir planladığı ve heyecanla beklenen "Erşan Kuneri" dizisi için bir araya geldi. Böylece, global bir atılım da yapan iki oyuncu, çekimlerin başladığını heyecanla duyurdu.

Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu'nun "Arçil/Şota, Zeki/Metin, Messi/Neymar, Nokta/Virgül, Can/Zafer" diyerek saydığı efsane ikililere "Nilperi ve Uraz" isimlerini de eklemesi büyük takdir topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurduŞarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurdu
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
Ünlü aktör Gal Gadot üçüncü çocuğunu kucağına aldı!Ünlü aktör Gal Gadot üçüncü çocuğunu kucağına aldı!
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci sere serpe! Siyah bikinisiyle nefes kesti

Kanada kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi

Kanada kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.