Ayrılmaz ikili Netflix'te! Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'dan muhteşem ikili paylaşımı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında iki isim özellikle dikkat çekiyor, Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu. Aslında yıllardır ekranlardan eksik olmayan ve çok sevilen isimler olmalarına rağmen, iki yıl öncesine kadar öne çıkacakları bir proje denk gelmedi. Neyse ki, ikisi de BluTV'nin sevilen dizisi "Aynen Aynen" için bir araya geldi ve son dönemin en sempatik ekran çiftlerinden biri oluşturdu. Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılsa da, iki oyuncu birbirini o kadar sevdi ki, görüşmeye devam ettiler. Sonunda, kader bu uyumlu ikiliyi tekrar bir araya getirdi. Çekimleri yeni başlayan Netflix dizisi "Erşan Kuneri"nin altın kadrosunda Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu da var.

Muhteşem ikili paylaşımı

Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın uzun süredir planladığı ve heyecanla beklenen "Erşan Kuneri" dizisi için bir araya geldi. Böylece, global bir atılım da yapan iki oyuncu, çekimlerin başladığını heyecanla duyurdu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun "Arçil/Şota, Zeki/Metin, Messi/Neymar, Nokta/Virgül, Can/Zafer" diyerek saydığı efsane ikililere "Nilperi ve Uraz" isimlerini de eklemesi büyük takdir topladı.

