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Ayrılsak da Beraberiz'in oyuncularından 20 yıl sonra aynı poz

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 29.07.2019 22:48 | Son Güncelleme

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Ayrılsak da Beraberiz dizisinin sevilen oyuncuları Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı’nın 20 yıl sonra aynı kareyi yeniden canlandırdı.

Ayrılsak da Beraberiz'in oyuncularından 20 yıl sonra aynı poz

Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı’dan 1999-2019 paylaşımı geldi. İkili birlikte rol aldıkları “Ayrılsak da Beraberiz” dizisine gönderme yaparak diziden bir fotoğrafı canlandırdı.

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ayrılsak da beraberiz hakan yılmaz necmi yapıcı

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