Ayrılsak da Beraberiz'in oyuncularından 20 yıl sonra aynı poz

Hakan Y\u0131lmaz ve Necmi Yap\u0131c\u0131\u2019dan 1999-2019 payla\u015f\u0131m\u0131 geldi. \u0130kili birlikte rol ald\u0131klar\u0131 \u201cAyr\u0131lsak da Beraberiz\u201d dizisine g\u00f6nderme yaparak diziden bir foto\u011fraf\u0131 canland\u0131rd\u0131. \n\nPARTNER Whatsapp kullan\u0131c\u0131lar\u0131na m\u00fcjde! \u00d6yle bir \u00f6zellik geliyor ki...Karde\u015f \u00c7ocuklar\u0131'na fla\u015f transfer! Cem Davran hangi rolde oynayacak?\u00dcnl\u00fc oyuncu hackerlardan ka\u00e7amad\u0131
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