Ayşe Arman 18 yaşındaki kızı Alya'yı paylaştı! "Kızın sana çok benziyor"

Gazeteci Ayşe Arman 2004 yılında Ömer Dormen ile evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 2005 yılında kızları Alya dünyaya geldi.

18 yaşındaki genç kız lise eğitimi mezuniyetle sonlandırdı. Anne Ayşe Arman ve baba Ömer Dormen, kızlarını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"ÇOK GÜZEL BİR GENÇ KIZ OLMUŞ"

Kızının annesine olan benzerliği dikkat çekti. Sosyal medyada yorum yağdı. Arman'ın paylaşımına, "Kızın sana benziyor", "Ay ne kadar çok benziyor", "Çok güzel bir genç kız olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

Kızı Alya’nın her anını kareleyen ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Arman paylaşımına ise şu notu düştü:

"Lise de bitti. Telefon kablolu saçlı kızdan, ne istediğini bilen, tutkularından peşinden koşan şahane genç bir kadına dönüştün. Okul birinciliği, ikinciliği gibi bize bir çok gururu yaşattın. Teşekkür ederiz. Biz akademik başarıyı çok da ipleyen bi anne-baba olmadık. Sana hep bu kadar çalışma dedik. Okulu da, iki müzikali de birlikte götürdün, IB’yi de tamamladın, çok güzel üniversitelere de girdin ama tutkunun peşinden gittin, dans okumayı tercih ettin. Seçimlerinle, cesaretinle, kalbinle, duygusal zekanla, hızınla, uyum kabiliyetinle, gelişmiş adalet duygunla, yaratıcılığınla gurur duyuyorum. Benim hayallerimin ötesinde bir insan oldun. Gözlerim doluyor sana bakarken. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun aşkım kızım."







