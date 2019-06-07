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Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal bayramda Antalya'da sahne aldı. Sahne aldığı sırada çocukları görüp kendinden geçen Önal "Çocuk yapma vaktim gelmiş" diyerek izleyenleri güldürdü.

Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Ayşe Hatun Önal sahneye çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ayşe Hatun Önal, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

Şarkı aralarında sahne önündeki tatilcilerin çocuklarıyla konuşan Ayşe Hatun Önal, çocukların çok güzel olduğunu belirtti.

Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Ayşe Hatun Önal, "Bu nasıl güzellik. Ben sizi kaçırsam mı acaba? Adım çocuk hırsızına çıkacak. Çocuklara bu kadar ilgi gösterdiğime göre benim çocuk yapma vaktim gelmiş herhalde" dedi.

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