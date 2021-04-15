Aysun Kayacı isyan etti! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, yıllar süren sessizliğini bozdu.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu'na konuşan Kayacı Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti. Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söyleyen eski model "Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?" diyerek isyan ediyor.

'BENİM OYUMLA ÇOBANIM OYU BİR Mİ?' SÖZLERİNDEN PİŞMAN

Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

Kayacı 20 yaşındayken bu sözü söylediği için pişman olduğunu da sözlerine ekledi.



