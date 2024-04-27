Ayta Sözeri hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı! Hülya Avşar'ın sorusuna bomba yanıt: "Ben erkek olmayı..."

Aile Arasında oynadığı rolle hafızalara kazınan Ayta Sözeri hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Sözeri, son olarak Saba Tümer'in Youtube'da yayınlanan programına katıldı. Ünlü isim programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"BU KARARI VEREMİYORSUN BÖYLE DOĞUYORSUN"

Sözeri, kendisiyle ilgili şunları anlattı:

"Benim yaşadığım zamanlarda insanların hiç hoş bakmayacağı cinsiyet kimliğine sahipsin. Üniversite 2'den sonra evden ayrıldım. Ama onun için kendini bir garantiye almak istiyorsun.O zaman nereden bilecektim doktor olsam çalıştırmayacaklarını. Şu an çok şey değişti. Şu anda birçok trans çalışıyor. 20'li yaşlarda ameliyat oldum. Hormon tedavisi var. Bu kararı veremiyorsun böyle doğuyorsun. "

Sözeri, "Hülya Avşar programında bana bir soru sordu, 'Hayatta en çok ne olmak isterdin' dedi. Erkek olmak isterdim dedim. Erkek egemen olan doğuştan sana verilen erkeklik rütbeni söküyorsun kimse bunu isteyerek hayatından sökebilir mi. Çünkü öyle doğuyorsun yanlış bir bedenin içinde yanlış bir ruh'la doğuyorsun. Ruh'u değiştiremem ama bedenimi değiştirebilirim. Benim zamanımda çok zordu. Ben eşcinsel değilim. Transseksüellim... Herkesin sana olmaz diye empoze ettiği toplumda.... Etimi ve kemiği mi değiştirecektim. Etin kemiğin bir anlamı olmadığını anladım ve sonra karar verdim" dedi.





