Aytaç Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aytaç Doğan, yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

Aytaç Doğan; BKM imzalı eğlence programı Güldür Güldür Show'a konuk oldu. Ünlü isim vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Aytaç Doğan kimdir? İşte Aytaç Doğan'in hayatı ve biyografisi...

AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

Aytaç Doğan 6 Ocak 1976 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Aytaç Doğan, büyükbabasının eve getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attığında henüz 13 yaşındaydı.

Doğan, 14 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaştı. Hemen ardından İstanbul'a yerleşerek farklı sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Tek mızrap tekniğini ve kendi stilini oluşturarak adını duyurdu. Mısırlı Ahmet'le tanışması ona farklı kapılar açtı.[1] Mısır'ın ünlü kanun sanatçıları kendisini Kahire'ye davet etti. O günden sonra bir ayağı hep Arap dünyasındaydı.

Sonraki yıllarda kanunuyla sayısız farklı projede yer aldı ve farklı uluslardan sanatçılarla çalıştı. Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde festivallere katıldı.

Aytaç Doğan 2007'de Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile Taksim Trio grubunu kurdu.

Grup Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de çıkardı.

Taksim Trio 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

