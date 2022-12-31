MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aytaç Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aytaç Doğan, yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

Aytaç Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aytaç Doğan, yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

31.12.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytaç Doğan Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Programın fragmanı nedeniyle birçok kişi arama motorlarında Aytaç Doğan hakkında araştırma yapıyor. Peki, Aytaç Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konuğu Aytaç Doğan hakkında merak edilenler...

Aytaç Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aytaç Doğan, yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

Aytaç Doğan; BKM imzalı eğlence programı Güldür Güldür Show'a konuk oldu. Ünlü isim vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Aytaç Doğan kimdir? İşte Aytaç Doğan'in hayatı ve biyografisi...

AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

Aytaç Doğan 6 Ocak 1976 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Aytaç Doğan, büyükbabasının eve getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attığında henüz 13 yaşındaydı.

Doğan, 14 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaştı. Hemen ardından İstanbul'a yerleşerek farklı sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Tek mızrap tekniğini ve kendi stilini oluşturarak adını duyurdu. Mısırlı Ahmet'le tanışması ona farklı kapılar açtı.[1] Mısır'ın ünlü kanun sanatçıları kendisini Kahire'ye davet etti. O günden sonra bir ayağı hep Arap dünyasındaydı.

Sonraki yıllarda kanunuyla sayısız farklı projede yer aldı ve farklı uluslardan sanatçılarla çalıştı. Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde festivallere katıldı.

Aytaç Doğan 2007'de Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile Taksim Trio grubunu kurdu.

Grup Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de çıkardı.

Taksim Trio 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Ayrılığa Hafsanur Sancaktutan mı neden oldu? Olay açıklama!Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Ayrılığa Hafsanur Sancaktutan mı neden oldu? Olay açıklama!
Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gittiŞoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti
Otelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttuOtelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttu
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür güldür güldür show aytaç doğan kimdir İbrahim Tatlıses 22 ayar bilezik fiyatları 22 ayar bilezik ne kadar 22 ayar gram 22 ayar gram bilezik gram bilezik gram bilezik ne kadar yaşında ele 14 ayar altın fiyatları altındaki son durum 22 ayar gram bilezik ne kadar gram bilezik fiyatları 22 ayar gram bilezik fiyatları ayar bilezik fiyatları 22 ayar bilezik ne kadar oldu 22 ayar bilezik ne bilezik fiyatları anlık

En Çok Okunan Haberler

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Kahreden anlar! Son görüntüleri ortaya çıktı, çaresizce sağa sola doğru koşturdu

Kahreden anlar! Son görüntüleri ortaya çıktı, çaresizce sağa sola doğru koşturdu

EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.