SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu

Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu

26.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı futbolcu Aytaç Kara'nın moralsiz tavrı gündem oldu.

Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara, Vodafone Park'a çıkan ilk futbolcu oldu.

Galatasaray'ın stadyuma gelmesinin ardından çimlere ayak basan Aytaç, yedek kulübesine geçti.

20 DAKİKA TEK BAŞINA OTURDU

Tek başına oturan ve yaklaşık 20 dakika telefonuyla ilgilenen Aytaç'ın, moralsiz görüntüsü dikkat çekti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 7 maçta şans bulurken skor katkısı yapamadı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç'ın, sarı-kırmızılı ekip ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Fatih Terim çılgına döndü!Fatih Terim çılgına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Galatasaraylı yıldıza tepki yağıyor

Galatasaraylı yıldıza tepki yağıyor

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tepki

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.