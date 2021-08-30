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  4. "Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?" sorusuna yanıt geldi!

"Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?" sorusuna yanıt geldi!

30.08.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında uzun süredir sevgili olduklarına dair söylentiler vardı. Aytaç Şaşmaz rol arkadaşı Cemre Baysel ile yaptığı bir paylaşımla kafa karışıklığına son verdi.

"Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?" sorusuna yanıt geldi!

Kanal D'de ekrana gelen 'Baht Oyunu' dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan aşk itirafı geldi. Dizinin başladığı ilk bölümlerde sevgili oldukları iddia edilen çift, aşkını ilk kez açıkladı. Aşk sorularını hep cevapsız bırakan Şaşmaz ve Baysel, Instagram'dan duyuru yaptı.

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Şaşmaz, sevgilisi olan partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koydu.

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Baysel da aynı kareleri siyah-beyaz yayınlayıp, "İyi ki" notunu düştü. Sevgililer, kısa sürede binlerce beğeni alıp, 10 binden fazla yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz
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