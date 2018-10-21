Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşılaşmasında gülen taraf konuk ekip oldu. Antalyaspor ilk yarıda maçın etkili tarafı olurken; ikinci yarıda skor üstünlüğüne karşın topu rakibe teslim etti. 42. dakikada Doukara ile öne geçen Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, 45+3'te Maicon'la bir gol daha buldu. Ancak VAR kararının ardından gol iptal edildi.
71'de ev sahibi ekipte Papiss Cisse 63- ve 71. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Antalyaspor'un daha etkili olması beklenmesine karşın; konuk ekip skor farkını artıramadı ve karşılaşma 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İkinci yarı
Kalan sürede başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 84 Bobo), Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 46 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Djalma), Maniatis, Efecan Karaca, Cisse
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 71 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 81 Serdar Özkan), Maicon, Doukara (Dk. 88 Zeki Yıldırım)
Gol: Dk. 42 Doukara (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Boffin, Dk. 73 Yekta Kurtuluş, Dk. 85 Maicon, Dk. 90 Chico (Antalyaspor), Dk. 90+2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
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