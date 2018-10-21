Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşılaşmasında gülen taraf konuk ekip oldu. Antalyaspor ilk yarıda maçın etkili tarafı olurken; ikinci yarıda skor üstünlüğüne karşın topu rakibe teslim etti. 42. dakikada Doukara ile öne geçen Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, 45+3'te Maicon'la bir gol daha buldu. Ancak VAR kararının ardından gol iptal edildi.

71'de ev sahibi ekipte Papiss Cisse 63- ve 71. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Antalyaspor'un daha etkili olması beklenmesine karşın; konuk ekip skor farkını artıramadı ve karşılaşma 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

haftada 5. kez sahadan galibiyetle ayrılan Antalyaspor puanını 16 yaptı ve üst sıraları zorlamaya devam etti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

dakikada Sangare'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doukara'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ortasında Doukara'nın ayakla dokunduğu topu kaleci Haydar son anda kornere çeldi. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın meşin yuvarlağı Cisse’ye aktardı. Bu oyuncunun şutu direğin yanından auta gitti. dakikada Antalyaspor kontratağında hızla sol çizgiden rakip sahaya sokulan Maicon'un pasında bomboş durumda Doukara topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2 dakikada Doğukan’ın pasında sol çizgide topla buluşan Maicon'un ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarı

dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta topu kontrol eden Djalma, kaleye şutunu çekti. Antalyaspor defans oyuncularına çarpan top auta gitti. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon'un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. dakikada Djalma'nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3. dakikada Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan'a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 84 Bobo), Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 46 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Djalma), Maniatis, Efecan Karaca, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 71 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 81 Serdar Özkan), Maicon, Doukara (Dk. 88 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 42 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Boffin, Dk. 73 Yekta Kurtuluş, Dk. 85 Maicon, Dk. 90 Chico (Antalyaspor), Dk. 90+2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

