Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Aytemiz Alanyaspor'un düşüşüsü Göztepe karşısında da sürüyor. İlk haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve 3. haftada başlayan liderliği 10. haftaya kadar sürdüren Akdeniz ekibi, Göztepe'ye 1-0 yenildi. 8. haftada Çaykur Rizespor'u 5-2 yendikten sonra düşüş trendine giren Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın tek golü 68. dakikada Andre Castro'dan geldi. Halil Akbunar'ın pasıyla cezasahası dışında topla buluşan Portekizli oyuncu, şık bir vuruşla kaleci Marafona'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Göztepe maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Göztepe kalecisi Beto, son dakikalarda yaptığı kurtarışın ardından sakatlandı. Tedavisi uzun süren Portekizli, takımının 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanması nedeniyle son dakikaları sakat sakat tamamladı.

Üstüste 2. maçını kaybeden Aytemiz Alanyaspor 19 puanda kaldı. Bu sezon 2. deplasman galibiyetini elde eden Göztepe, galibiyet sayısını 4'e çıkardı ve puanını 16'ya yaptı.