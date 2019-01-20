Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Demir Grup Sivasspor

İkinci yarı

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.

53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.

62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Junior Fernandes xxxx (Taha Yalçıner dk. 77 x), Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxxx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 85 ?)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xxx, Ziya Erdal xxx, Douglas xxx, Mattias Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Sergiy Rybalka xxx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Gabriel Torje xx (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir xx

Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor)

