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Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 21.05.2020 22:46 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yapılan koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif

Aytemiz Alanyaspor Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Testlerin negatif çıkmasının ardından Aytemiz Alanyaspor günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Alanya ekibi daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sonra erdi.

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)

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