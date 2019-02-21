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Ayten Uncuoğlu Avlu dizisinin kadrosunda

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SİNEMA TV  | 21.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı ve çok izlenen Avlu dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncu Ayten Uncuoğlu, Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ayten Uncuoğlu Avlu dizisinin kadrosunda

Ekranlardan uzun bir süredir uzak olan tecrübeli oyuncu Ayten Uncuoğlu, Star TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Avlu'nun kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Avlu dizisinde Kör bir hırsız olan Safiye Özdemir karakterini ile oynayacak.

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Kör Safiye için Avlu'daki cezaevi yeni bir yer değildir. İkinci kez bile isteye kendi planı için yakalanmıştır. Av iken avcı olmuştur.


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Avlu Ayten Uncuoğlu

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