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WhatsApp'a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor

WhatsApp, Instagram Reels videolarını sohbetlerde paylaşmayı kolaylaştıran yeni bir kısayolu kullanıma sunmaya başladı. Android beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcıların son izledikleri, kaydettikleri ve beğendikleri Reels videolarına doğrudan sohbetlerdeki ek menüsünden ulaşmasını sağlıyor. Ancak yeni seçenek şimdilik yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

WhatsApp'a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor
Enes Çırtlık

WhatsApp, Reels videolarını sohbetlerde paylaşma özelliğini daha görünür kılıyor. Android için yayınlanan WhatsApp beta 2.26.42.9 güncellemesiyle birlikte, sohbetlerdeki ek menüsüne özel bir Reels kısayolu eklenmeye başladı.

WhatsApp a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor 1

WHATSAPP'TA REELS PAYLAŞIMI İÇİN YENİ KISAYOL

WhatsApp, daha önce Hesaplar Merkezi üzerinden bağlantı kuran kullanıcıların Instagram ve Facebook'taki hikâye, gönderi ve Reels içeriklerine Instagram ya da Facebook'u açmadan medya seçicisi aracılığıyla erişmesini sağlamıştı. Hem sohbetlerde hem de durum güncellemelerinde kullanılabilen bu özellik, ekranın üst kısmındaki açılır menüden erişilebilen ayrı bir bölümde yer alıyor.

Bu güncellemeden önce Instagram Reels videolarına ulaşmak isteyen kullanıcıların WhatsApp'ın medya seçicisini açması, liste görünümüne geçmesi ve kaynak listesinden Instagram'ı seçmesi gerekiyordu. Yeni kısayol ise bu adımları ortadan kaldırarak paylaşım ekranına ek menüsünden erişim sağlıyor.

WhatsApp a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor 2

Kullanıcılar ek menüsünde bulunan Reels düğmesine dokunduğunda, Reels videosu veya gönderi paylaşabilecekleri özel bir ekranla karşılaşıyor.

SON İZLENEN, KAYDEDİLEN VE BEĞENİLEN REELS VİDEOLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Yeni Reels paylaşım ekranında kullanıcıları üç farklı sekme karşılıyor:

  • Son İzlenenler (Recents): Instagram'da yakın zamanda izlenen Reels videolarını gösteriyor.
  • Kaydedilenler (Saved): Instagram'da kaydedilen Reels videolarını listeliyor.
  • Beğenilenler (Liked): Kullanıcının beğendiği Reels videolarını görüntülüyor.

Kullanıcılar bu sekmeler arasında geçiş yaparak paylaşmak istedikleri Reels videosunu seçebiliyor ve doğrudan WhatsApp sohbetine gönderebiliyor.

Yeni kısayol, daha önce de mevcut olan Reels paylaşım özelliğine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

YENİ REELS KISAYOLU HERKESTE GÖRÜNMÜYOR

WhatsApp'ın yeni Reels kısayolundan yararlanabilmek için önemli bir koşul bulunuyor. Kullanıcıların WhatsApp hesaplarını Hesaplar Merkezi (Accounts Center) üzerinden bağlamış olması gerekiyor.

Reels düğmesi, yalnızca özellik kendilerine sunulan ve WhatsApp hesaplarını Hesaplar Merkezi'ne bağlayan kullanıcıların ek menüsünde görünüyor. Hesaplarını bağlamayan kullanıcılar ise bu kısayola erişemiyor.

Bununla birlikte Hesaplar Merkezi'ni kullanmak zorunlu değil. WhatsApp hesaplarını Instagram ve Facebook'tan ayrı tutmak isteyen kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlaması gerekmiyor.

WhatsApp a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor 3

WHATSAPP REELS KISAYOLU NE ZAMAN HERKESE GELECEK?

Yeni kısayol, Google Play Store üzerinden sunulan WhatsApp beta 2.26.42.9 güncellemesini yükleyen bazı Android beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

WhatsApp a Instagram Reels kısayolu geliyor: Sohbetlerde paylaşım kolaylaşıyor 4

Özellik kademeli olarak kullanıma sunulduğundan, güncellemeyi yükleyen her beta kullanıcısı Reels düğmesini hemen göremeyebilir. Kısayolun önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba ulaşması bekleniyor.

WhatsApp, yeni Reels kısayolunun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını henüz açıklamadı.

Kaynak: WABetaInfo

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Instagram Reels android
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