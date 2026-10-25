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Apple iOS 27.1'i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel

Apple, iOS 27.1'in kararlı sürümünü yayınladı. Ancak yeni güncelleme yalnızca şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için kullanıma sunuldu.

Apple iOS 27.1'i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel
Enes Çırtlık

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, dünya genelinde satışa çıktı. Ancak cihazı satın almak isteyen kullanıcılar uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya. Öte yandan Apple, bu hafta iOS 27.1'in final sürümünü yayınladı. Güncelleme yalnızca iPhone Duo'ya özel olduğu için diğer iPhone kullanıcıları Ayarlar uygulamasında yeni sürümü göremeyecek.

Apple iOS 27.1 i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel 1

APPLE, iOS 27.1 GÜNCELLEMESİNİ NEDEN YALNIZCA iPHONE DUO İÇİN YAYINLADI?

Apple, iOS 27.1 güncellemesini herhangi bir duyuru yapmadan kablosuz olarak kullanıma sundu. Ancak güncelleme tüm iPhone modellerine dağıtılmıyor. iPhone Duo dışındaki uyumlu iPhone'larda en güncel sürüm olarak iOS 27.0.1 görünmeye devam ediyor.

Apple iOS 27.1 i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel 2

Bu durum, Apple açısından oldukça alışılmadık. Bildirildiğine göre şirket, diğer uyumlu iPhone modellerinde iOS 27.1'i atlayarak doğrudan iOS 27.2 beta sürümüne geçmeye karar verdi.

Apple iOS 27.1 i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel 3

Öte yandan iOS 27.2'nin Release Candidate (RC) sürümü, iPhone Duo ile de uyumlu. Gelecek hafta yayınlanacak iOS 27.2 ile birlikte tüm uyumlu iPhone modelleri aynı yazılım sürümünde buluşacak.

Apple'ın iOS 27.1'i yalnızca iPhone Duo'ya özel tutmasının nedeni ise büyük olasılıkla cihaz piyasaya çıkmadan önce modele özgü bazı yazılım özelliklerinin sızmasını önlemekti.

Apple iOS 27.1 i yayınladı: Güncelleme yalnızca tek bir iPhone modeline özel 4

iOS 27.2 GELECEK HAFTA GELİYOR

iPhone Duo, kutudan iOS 27.1 yüklü olarak çıkıyor. Ancak cihazı edinen kullanıcıların kurulum sırasında iOS 27.1'in daha yeni bir derlemesine güncelleme yapması gerekiyor. Apple, söz konusu derlemeyi IPSW dosyası olarak da indirilebilir hâle getirdi.

Güncellemenin sürüm notlarında yalnızca ayrıntıları belirtilmeyen hata düzeltmelerinden söz ediliyor. iOS 27.1 herhangi bir güvenlik düzeltmesi içermiyor.

Geçtiğimiz ay boyunca test edilen iOS 27.2 ise gelecek hafta tüm uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunulacak. Yeni sürümün getireceği yenilikler arasında Mesajlar uygulaması için Önerilen Eylemler (Suggested Actions) özelliği bulunuyor.

Bunun yanı sıra Apple Music uygulaması yeni bir simgeye ve güncellenmiş tasarıma kavuşacak. FaceTime grup görüşmeleri için Dual Capture özelliği sunulurken Siri AI için dil desteği de genişletilecek. Güncelleme bunların yanı sıra başka yenilikler de getirecek.

Kaynak: Android Headlines

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