Ayva dolması tarifi: Ayva dolması nasıl yapılır?

Aşağıda tarif aşamalarını ve malzemelerini görebileceğiniz ayva dolmasını siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarda malzeme kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 6 adet ayva

1 soğan

200 gram kıyma

3 kaşık zeytinyağı

1 çay bardağı pirinç

1 limon

Yarım demet maydanoz

2 bardak kaynar su

2 kaşık pekmez

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber