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Ayva dolması tarifi: Ayva dolması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 14:53
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Kış aylarının en gözde meyvelerinden biri olan ayvayı yemek davetlerinizde ana yemek olarak sunabilirsiniz. Aşağıda malzemeleri bulunan ayva dolması tarifi ile enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.

Ayva dolması tarifi: Ayva dolması nasıl yapılır?
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Kaç adet 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 368kal

Aşağıda tarif aşamalarını ve malzemelerini görebileceğiniz ayva dolmasını siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarda malzeme kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 6 adet ayva
  • 1 soğan
  • 200 gram kıyma
  • 3 kaşık zeytinyağı
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 limon
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 bardak kaynar su
  • 2 kaşık pekmez
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Ayvaların sap kısımlarını alarak üst kısımlarını kapak şeklinde kesin.
  • İçlerini oyun ve boşaltın.
  • Limonlu suda bekletin.
  • Diğer malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Ayvaları süzerek fırın tepsisine dizin.
  • Harcı ayvalara bölüştürün.
  • Sıcak fırında 180 derece yarım saat kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
ayva tarif ayva dolması
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