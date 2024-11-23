Ayva dolması tarifi: Ayva dolması nasıl yapılır?

Kış aylarının en gözde meyvelerinden biri olan ayvayı yemek davetlerinizde ana yemek olarak sunabilirsiniz. Aşağıda malzemeleri bulunan ayva dolması tarifi ile enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.
Aşağıda tarif aşamalarını ve malzemelerini görebileceğiniz ayva dolmasını siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarda malzeme kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
6 adet ayva
1 soğan
200 gram kıyma
3 kaşık zeytinyağı
1 çay bardağı pirinç
1 limon
Yarım demet maydanoz
2 bardak kaynar su
2 kaşık pekmez
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
TARİF
Ayvaların sap kısımlarını alarak üst kısımlarını kapak şeklinde kesin.
İçlerini oyun ve boşaltın.
Limonlu suda bekletin.
Diğer malzemeleri bir kapta karıştırın.
Ayvaları süzerek fırın tepsisine dizin.
Harcı ayvalara bölüştürün.
Sıcak fırında 180 derece yarım saat kadar pişirin.
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