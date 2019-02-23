Ayvacık depremini saatler öncesinden sosyal hesaplarından paylaştı

Deprem ve fay hatları üzerine çalışmalar yapan, yaptığı çalışmaların teknik ve ilmi kaynağı olmayan lise mezunu Sinan Bozkurt, amacının insanları bilgilendirmek olduğunu söylerken tehlikeli fay hatlarının kırılma beklediğini de ifade etti.

Fay hatları üzerine araştırmalar yapan Bozkurt, “Kırşehirli'yim, deprem ve fay hatları üzerine araştırmalar yapıyorum. Lise mezunuyum. 2017 yılından itibaren sosyal medya üzerinden öngörülerimi paylaşmaktayım. Bodrum depremi ile tanındım. Sonrasında depremlerin yerleri ile ilgili araştırmalar yaparak bunu sosyal hesaplarım üzerinden takipçilerime duyurdum. Ayvacık depremini 21.50 saatinde sosyal hesaplarımdan paylaştım. Orta depremini de aynı tablo içerisinde paylaştım. Bu depremlerin olacağı belliydi. Nedeni ise bölgenin uzun zamandan beri gergin olması, Çanakkale ve Bursa civarı uzun zamandır deprem üreten çok gerilmiş bir bölgeydi" dedi.

Türkiye’de 7 şiddetinde bir deprem hazırlığı olduğunu ileri süren Bozkurt, "Şubat ayı içerisinde birçok ilde 4 ve 5 üzeri şiddette depremler oldu. Bu tablo ve depremler normal değil, 4 şiddetinde depremler 4-5-6 ay içerisinde olan depremlerdir. Ocak ayından itibaren Rodos, İzmir, Akhisar depremleri Adana, Orta depremi Van ve Ermenistan sınır depremi ve İliş depremleri bu depremler gösterdi ki Türkiye’de bir noktada 7 üzeri deprem hazırlığı var. Türkiye 1939’dan beri büyük bir deprem yaşamadı. En son Gölcük depremi yaşanıldı. Sonrasında bölge suskunluğa girdi” diye konuştu.