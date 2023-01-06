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Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Ege Denizi'nde Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen "TCSG-28" ve "KB-4510" sahil güvenlik botu ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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