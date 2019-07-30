Mynet Trend

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 30.07.2019 04:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Alınan bilgiye göre; saat 00.40’ta Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen’in Midilli Adası’na doğru gittiği tespit edildi.

ARALARINDA KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA VAR

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Orası artık huzur arayanların durak noktası oldu Orası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Vefa örneği! Sahibi yaralandı, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi!Vefa örneği! Sahibi yaralandı, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi!
Son bir ayda tam beşinci kez oldu! İnceleme başlatıldıSon bir ayda tam beşinci kez oldu! İnceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir göçmen yakalandılar

En Çok Okunan Trend Haberler

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Yer: Zonguldak! Eşini başka bir kadınla 'uygunsuz vaziyette' yakaladı

Yer: Zonguldak! Eşini başka bir kadınla 'uygunsuz vaziyette' yakaladı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Vefa örneği! Sahibi yaralandı, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi!

Son bir ayda beşinci kez intihara kalkıştı

Son bir ayda tam beşinci kez oldu! İnceleme başlatıldı

Mağazadaki kabinde genç kızı görüntülemeye çalışan şahıs yakalandı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

60 kişiyi dolandırıp kayıplara karışmıştı! Önemli gelişme

Avustralya'da küçük uçak düştü: Yaralılar var!

Avustralya'da küçük uçak yere çakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.