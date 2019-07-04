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Ayvalık'taki bin yıllık batık gemi sualtı meraklıları tarafından keşfediliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 04.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ayvalık'taki İncirli Adası açıklarında bulunan bin yıllık batık gemi görüntülendi. 30 metre derinlikte bulunan gemiden bugüne kadar ulaşabilen parçalar dalgıçların ilgisini çekiyor.

Ayvalık'taki bin yıllık batık gemi sualtı meraklıları tarafından keşfediliyor
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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor.

Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar görüntülendi

"KİMSEYE DOKUNDURMUYORUZ"

Bölgedei dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan "İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok onemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor." dedi.

Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar görüntülendi

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık batık

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