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Az daha öldürüyordu! Hareket halindeki tır vinç üzerindeki işçiye çarptı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde seyreden bir tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan kaza, anbean araç kamerasına yansıdı.

Az daha öldürüyordu! Hareket halindeki tır vinç üzerindeki işçiye çarptı!

ABD’nin Louisiana eyaleti akıllara durgunluk veren bir kazaya sahne oldu. Livingston Parish bölgesindeki bir otoyolda seyreden tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan bir elektrik işçisine çarptı.

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HAFİF YARALANDI

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde virajı alan tırın üzerinde işçi bulunan vinç sepetine çarptığı ve olay yerindeki diğer çalışanın paniğe kapıldığı görüldü. Kazaya karışan elektrik işçisinin hafif yaralandığını duyuran polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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abd
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