Az daha ölüyorlardı! Kopan kaya parçası eve girdi!

Giresun'un Görele ilçesinde riskli bölgedeki kayaların parçalanarak kaldırıldığı çalışmada facianın eşiğinden dönüldü. Kopan bir kaya parçası, yuvarlanarak eve girdi, şans eseri kimse zarar görmedi.

Giresun'un Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde riskli bölgedeki kayaların parçalanarak kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında kopan bir kaya parçası, yuvarlanarak Güzel Korkmaz'a ait evin çatısından içeri girerek maddi hasara yol açtı. Kopan kayanın eve girdiğini gören Güzel Korkmaz büyük şaşkınlık yaşadı.

"ÇOK ŞÜKÜR BİR FACİA YAŞANMADI"

Kayanın evin içerisine girdiğinde evin boş olduğunu ifade eden Korkmaz, "Daha önce evin yukarısında heyelan olmuştu. Müracaat ederek heyelan riskinin giderilmesini istemiştik. Gelen yetkililer yaptıkları keşfin ardından çalışma başlattılar. Biz evde yokken yapılan çalışmada kopan kaya parçası evin içerisine girmiş. Çok şükür bir facia yaşanmadı. Meydana gelen maddi hasarın da giderileceğini söylediler" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, afet önleyici tedbirler kapsamında Bahçelievler Mahallesi 147 Ada 97 Parsel'deki konutun arkasında askıda bulunan taşların düşürülmesi işinin ihale edildiği ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığı belirtildi.

YÜKLENİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDA

Açıklamada, çalışma süresince konutun boşaltılarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edilerek, "Çalışma esnasında askıdaki taş yuvarlanarak söz konusu olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olay sonucunda oluşan maddi hasar, sözleşme gereği yüklenici sorumluluğundadır. Hasarın giderilmesi ve konutun eski haline getirilmesiyle ilgili çalışmalar, idaremiz kontrolünde süratle başlatılmıştır" denildi.

