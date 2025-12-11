Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Komşu dehşeti tüyler ürpertti! Silahla başından vurup kanını içti

ABD’nin Texas eyaletinde Cynthia Ming, komşusu Angie Melissa Moore’u öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapis cezası aldı. Hakkında ruhsal bozuklukları olduğu söylenen zanlı, olay anında kendinde olduğunu söyleyerek suçu kabul etti.

Komşu dehşeti tüyler ürpertti! Silahla başından vurup kanını içti
Çiğdem Sevinç

ABD’nin Texas eyaletinde, 54 yaşındaki Cynthia Ming, komşusu Angie Melissa Moore’u öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başlangıçta akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Ming, daha sonra suçunu kabul ederek ceza anlaşmasını imzaladı.

Komşu dehşeti tüyler ürpertti! Silahla başından vurup kanını içti 1

ÇIPLAK VE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, 6 Eylül 2022 gecesi yaşandı. Moore, evine birinin pencereden girmeye çalıştığını belirterek 911’i aradı. Polis eve geldiğinde Moore’u tamamen çıplak ve kanlar içinde buldu. Ming ise kaçmaya çalıştı, polis Taser kullanarak zanlıyı etkisiz hâle getirdi.

Komşu dehşeti tüyler ürpertti! Silahla başından vurup kanını içti 2

ZANLI SUÇUNU KABUL ETTİ

Ming’in ifadesine göre cinayeti, Moore’un köpeğini öldürmesi nedeniyle işledi.

Zanlının doktoru, Ming’in borderline kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve şizoaffektif bozukluk tanıları bulunduğunu mahkemeye bildirdi. Ancak Ming, suç sırasında aklının yerinde olduğunu savundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Az daha ölüyorlardı! Kopan kaya parçası eve girdi!Az daha ölüyorlardı! Kopan kaya parçası eve girdi!
Mezar bakmaya giderken öldüler! Mezar bakmaya giderken öldüler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
silah kan komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.