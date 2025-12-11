Komşu dehşeti tüyler ürpertti! Silahla başından vurup kanını içti

ABD’nin Texas eyaletinde, 54 yaşındaki Cynthia Ming, komşusu Angie Melissa Moore’u öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başlangıçta akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Ming, daha sonra suçunu kabul ederek ceza anlaşmasını imzaladı.

ÇIPLAK VE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, 6 Eylül 2022 gecesi yaşandı. Moore, evine birinin pencereden girmeye çalıştığını belirterek 911’i aradı. Polis eve geldiğinde Moore’u tamamen çıplak ve kanlar içinde buldu. Ming ise kaçmaya çalıştı, polis Taser kullanarak zanlıyı etkisiz hâle getirdi.

ZANLI SUÇUNU KABUL ETTİ

Ming’in ifadesine göre cinayeti, Moore’un köpeğini öldürmesi nedeniyle işledi.

Zanlının doktoru, Ming’in borderline kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve şizoaffektif bozukluk tanıları bulunduğunu mahkemeye bildirdi. Ancak Ming, suç sırasında aklının yerinde olduğunu savundu.