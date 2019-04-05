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Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 05.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Komşular şimdi fotoğrafta göreceğiniz evi yıktırmak için toplamışlardı fakat evin içini görünce tüm planlar suya düştü! İşte herkesi hayrete düşüren evin fotoğrafları...

Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

Dekorasyon konusu sizi her daim heyecanlandırıyorsa bu haber bir hayli ilginizi çekecek. Norveç'te bulunan bu ev dışarıdan bakıldığında oldukça eski ve mahalleye göre çirkin bir görüntüye sahip. İşte tam olarak bu nedenden dolayı komşular, evin kendi evleriyle uyum sağlamadığı ve mahallenin güzel görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle imza toplayarak evi yıktırma kararı almaya çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü evin iç mimarisi asla kimsenin tahmin edemediği kadar güzel ve dikkat çekici.

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İşte harika iç mimarisi ile tüm önyargıları anında kıran o evin dekorasyon fotoğrafları:

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Dışı boyasız olan gri renkteki duvarlara sahip ev, dışarıdan çok sıkıcı görünüyor. Ancak hemen yorum yapmayın. Bir de evin içini görün.

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Kapıdan içeriye adımınızı atar atmaz loş ışıklı ve göz alıcı bir hol görüyorsunuz. Büyük boy ayna ile evi daha da büyük göstermişler ki dekorasyona sık yapılan hilelerden biridir.

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Cam göbeği rengine boyanmış duvarlar odaya derinlik katarken mobilyaların daha ön plana çıkmasına olanak sağlamış.

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Peki, kitap tutkunlarının aklını başından alacak kütüphane fikrini nasıl buldunuz?

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Evin içinde ofis gibi kullanılan bu odanın insanı motive ediyor adeta.

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Yeni boyanmış merdiveninden çıkarken duvarın tablolarla donatıldığını görüyorsunuz. Evin mutfak, televizyon odası ve daha birçok alanının fotoğrafları ise şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
ev dekorasyon dekorasyon fikirleri

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