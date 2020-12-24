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Az farkla Eltilerin Savaşı... İşte 2020 yılında en çok izlenen filmler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Tüm dünya 2020’yi salgının gölgesinde geçirdi. Sinema salonları kısıtlı olarak da olsa belirli dönemlerde filmleri izleyicileri filmlerle buluşturdu. İşte Box Office verilerine göre 2020'de en çok izlenen 5 yerli ve 5 yabancı film...

Salgın gölgesinde geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılından en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema salonlarıydı. Peki büyük bölümünü koronavirüsle mücadeleyle geçirdiğimiz 2020'de hangi filmler, ne kadar izlendi? Yerli filmlerde Eltilerin Savaşı ipi göğüslerken yabancı filmlerde ise Parazit liderliği kaptırmadı.

Yerli filmlerde zirve Gupse Özay’ın yazıp başrolünü üstlendiği Eltilerin Savaşı yer alırken, yabancı filmlerde ise zirve İngilizce konuşulmayan bir film olmasına rağmen En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Parazit oldu.

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İşte Box Office verilerine göre 2020'de en çok izlenen 5 yerli ve 5 yabancı film...

EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLER

5- Sıfır Bir
4- Bayi Toplantısı
3- Baba Parası
2- Rafadan Tayfa Göbeklitepe
1- Eltilerin Savaşı

EN ÇOK İZLENEN YABANCI FİLMLER

5- Tenet
4- Dolittle
3- Kirpi Sonic
2- Yırtıcı Kuşlar
1- Parazit

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2020 yılında en çok izlenen filmler

1-Eltilerin Savaşı

1-Eltilerin Savaşı
3.630.822 seyirci 63.432.055 TL

2-Rafadan Tayfa Göbeklitepe

2-Rafadan Tayfa Göbeklitepe
2.488.274 seyirci 39.331.741 TL

3-Baba Parası

3-Baba Parası
1.697.597 seyirci 28.463.426 TL

4-Bayi Toplantısı

4-Bayi Toplantısı
1.047.163 seyirci 18.713.968 TL

5-Sıfır Bir

5-Sıfır Bir
868.734 seyirci 15.465.217 TL

1-Parazit

1-Parazit
331.059 seyirci 4.752.956 TL

2-Yırtıcı Kuşlar

2-Yırtıcı Kuşlar
319.721 seyirci 6.116.083 TL

3-Kirpi Sonic

3-Kirpi Sonic
314.198 seyirci 5.556.318 TL

4-Dolittle

4-Dolittle
293.337 seyirci 5.334.224 TL

5-Tenet

5-Tenet
231.714 seyirci 5.035.353 TL
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