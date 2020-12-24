Az farkla Eltilerin Savaşı... İşte 2020 yılında en çok izlenen filmler

Salgın gölgesinde geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılından en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema salonlarıydı. Peki büyük bölümünü koronavirüsle mücadeleyle geçirdiğimiz 2020'de hangi filmler, ne kadar izlendi? Yerli filmlerde Eltilerin Savaşı ipi göğüslerken yabancı filmlerde ise Parazit liderliği kaptırmadı.

Yerli filmlerde zirve Gupse Özay’ın yazıp başrolünü üstlendiği Eltilerin Savaşı yer alırken, yabancı filmlerde ise zirve İngilizce konuşulmayan bir film olmasına rağmen En İyi Film Oscar ödülüne layık görülen Parazit oldu.

İşte Box Office verilerine göre 2020'de en çok izlenen 5 yerli ve 5 yabancı film...

EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLER

5- Sıfır Bir

4- Bayi Toplantısı

3- Baba Parası

2- Rafadan Tayfa Göbeklitepe

1- Eltilerin Savaşı

EN ÇOK İZLENEN YABANCI FİLMLER

5- Tenet

4- Dolittle

3- Kirpi Sonic

2- Yırtıcı Kuşlar

1- Parazit