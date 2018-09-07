Azerbaycan 0 - 0 Kosova (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun D Ligi 3. Grup karşılaşmasında Azerbaycan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.
İki takımın da etkili futbol ortaya koyamadığı ve gol pozisyonu üretmekte zorlandığı mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Azerbaycan ve Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı.
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