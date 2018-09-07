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Azerbaycan 0 - 0 Kosova (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Kosova yenişemedi. UEFA Uluslar Ligi'nde Azerbaycan ile Kosova, 0-0 berabere kaldı.

Azerbaycan 0 - 0 Kosova (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun D Ligi 3. Grup karşılaşmasında Azerbaycan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.

İki takımın da etkili futbol ortaya koyamadığı ve gol pozisyonu üretmekte zorlandığı mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Azerbaycan ve Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
azerbaycan kosova UEFA Uluslar Ligi

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