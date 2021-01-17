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Azerbaycan askerleri "Kış Tatbikatı" için Kars'ta

17.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan askerleri "Kış Tatbikatı" için Kars'ta

Azerbaycan askerleri, "Kış Tatbikatı" için Kars'a geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars'a geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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