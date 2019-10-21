İnanılmaz anlar! Gösterici böyle gözaltına alındı

Düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden göstericiler hükümete istifa çağrısında bulundu. Bakü polisi ise eylemcilere sert müdahalede bulundu.

Muhalif Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli eylemlerin başlangıcında, "Anayasal hak ve özgürlüklerimizin korunmasını istiyoruz. Bu hükümetten korkmuyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları, Kerimli ile birlikte yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Polis kaynakları gözaltılar olduğunu doğruladı ancak sayı hakkında bilgi vermedi.

Gösteriler sırasında kimliği açıklanmayan bir adamın gözaltına alınma yöntemi ise sosyal medyada adeta olay çıkardı.

Azerbaycan, 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde yönetiliyor. Babasının vefatının ardından onun yerini alan Aliyev, ülkedeki muhalifleri susturmak ve hapse atmakla suçlanıyor. Bakü ise bu suçlamaları reddediyor.

Ülke, 18 Ekim tarihinde bağımsızlığının 28'inci yıl dönümünü kutlamıştı.



