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Azgın teke otunun 10 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Azgın teke otu, cinsel gücü artıran önemli bir doğal kaynak. 40'dan farklı isimle anılan bu ot sadece cinsel hayata değil aslında birçok sağlık problemine karşı da şifa oluyor. İşte doğal kaynağı tüketmeniz için 10 sebep.

Azgın teke otunun 10 faydası

İktidarsızlık problemleri ile mücadele eden erkeklere iyi bir destekçi olan azgın teke otu kadınlar için de orgazm artırıcı bir bitki.

EKLEMLER İÇİN GÜÇ VERİYOR

eklem

Kemik ve eklem ağrılarını gideren, kemiklere güç veren azgın teke otu belirli bir süre kullanıldığında bu ağrıları gideriyor. Menopoz dönemi sonrasında kadınlarda meydana gelen kemik kaybının azaltılabilmesi için de fitoöstrojen içeren azgın teke otu faydaları değerlendirilebilir.

DİĞER FAYDALARI İSE;

  • Hafıza kaybına iyi gelir ve hafızayı güçlendirir.
  • Yüksek tansiyonu düşürmede en etkili doğal çözümlerden birisidir.
  • Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
  • Karaciğer problemlerinde doğal bir tedavi seçeneğidir.
  • Bronşit hastalığının belirtilerini hafifletmede kullanılabilir.
  • HIV/AIDS için en iyi önlem ve tedavi seçeneklerinden birisidir.
  • Osteoporoz gibi kemik sorunlarına karşı düzenli olarak tüketildiğinde etkilerini tam anlamıyla gösterebilir.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi ile bilinir.
  • Erkeklerde sperm üretimini teşvik eder.

A390-0430041

AZGIN TEKE OTUNUN YAN ETKİLERİ

Azgın teke otu dozajının kişilerin sağlık durumlarına, yaşlarına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği söylenebilir. Bunun dışında an itibariyle azgın teke otunun bilimsel olarak kanıtlanan herhangi bir doz aralığının bulunmadığı da ek olarak belirtilebilir ve bu nedenle bu otu tüketmek isteyen kişilere ürünle ilgili bilgi sahibi olan satıcılardan destek almaları ya da bir eczacı veya uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilir.

NASIL TÜKETİLİR?

1 su bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı epimedium(azgın teke otu)ilave edilip 5-10 dakika demlenir.

Ya da Öğütülüp bala pekmeze karıştırılabilir.

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