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Azgın teke otunun faydaları nelerdir? Azgın teke otu nelere iyi gelir?

22.10.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de azgın teke otu olarak bilinen fakat yabancı kaynaklarda 40'dan fazla ismi bulunan bu bitkinin cinsel gücü artıran etkisi bulunuyor. Saklı kalmış bu otun faydalarını gelin hep birlikte inceleyin. İşte azgın teke otunun faydaları...

Azgın teke otunun faydaları nelerdir? Azgın teke otu nelere iyi gelir?

İçindekiler

  • Azgın teke otunun faydaları nelerdir?
  • Azgın teke otunun eklemlere faydaları nelerdir?
  • Azgın teke otunun yan etkileri nelerdir?
  • Azgın teke otu nasıl tüketilir?

Azgın teke otu cinsel iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları, sürekli yorgunluk gibi durumların önüne geçilmesinde önemli faydalar sağlıyor. İnsan vücudunda afyodizyak etkisi yapması nedeniyle cinsel hayata olumlu fayda sağlayan azgın teke otu birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Azgın teke otunun faydaları nelerdir?

Azgın teke otunu bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir:

  • Hafıza kaybına iyi gelir ve hafızayı güçlendirir.
  • Yüksek tansiyonu düşürmede en etkili doğal çözümlerden birisidir.
  • Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
  • Karaciğer problemlerinde doğal bir tedavi seçeneğidir.
  • Bronşit hastalığının belirtilerini hafifletmede kullanılabilir.
  • HIV/AIDS için en iyi önlem ve tedavi seçeneklerinden birisidir.
  • Osteoporoz gibi kemik sorunlarına karşı düzenli olarak tüketildiğinde etkilerini tam anlamıyla gösterebilir.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi ile bilinir.
  • Erkeklerde sperm üretimini teşvik eder.

Azgın teke otunun eklemlere faydaları nelerdir?

Kemik ve eklem ağrılarını gideren, kemiklere güç veren azgın teke otu belirli bir süre kullanıldığında bu ağrıları gideriyor. Menopoz dönemi sonrasında kadınlarda meydana gelen kemik kaybının azaltılabilmesi için de fitoöstrojen içeren azgın teke otu faydaları değerlendirilebilir.

Azgın teke otunun yan etkileri nelerdir?

Azgın teke otu dozajının kişilerin sağlık durumlarına, yaşlarına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği söylenebilir. Bunun dışında an itibariyle azgın teke otunun bilimsel olarak kanıtlanan herhangi bir doz aralığının bulunmadığı da ek olarak belirtilebilir ve bu nedenle bu otu tüketmek isteyen kişilere ürünle ilgili bilgi sahibi olan satıcılardan destek almaları ya da bir eczacı veya uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilir.

Azgın teke otu nasıl tüketilir?

1 su bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı epimedium(azgın teke otu)ilave edilip 5-10 dakika demlenir.

Bu yönteme alternatif olarak öğütülüp bal ve pekmez ile karıştırılarak tüketilebilir.

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