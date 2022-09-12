Azim eş anlamlısı nedir? Azim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller medeniyetler kadar eskidir. Diller gün geçtikçe bünyesine yeni kelimeler katarlar. Dil bu devinimli hâlini günümüzde de devam ettirir. Yaşamış olduğu değişimler ve gelişimler şu an kullandığımız dilin yapısını oluşturur. Çeşitli sebeplerden dolayı birbirleriyle etkileşimde olan medeniyetler dillerini de etkilemiştir. Türkçe de etkileşimde olduğu medeniyetlerin dilleriyle etkileşime girmiştir. Özellikle Arapça en çok etkileşime girdiğimiz bir dildir. Azim kelimesi de Arapçadan aldığımız bir kelimedir.

Azim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "bir kimsenin bir işteki engelleri yenme isteği ve kararı" olarak tanımlanır. Zaman içerisinde azim kelimesiyle eş anlama gelen kelimeler türemiştir.

Azim kelimesinin eş anlamı?

Azim kelimesi, bir kimsenin bir işteki engelleri yenme isteği ve kararı anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca engelleri yenmede kesin karar olarak da kullanılabilir. Bu anlamlar doğrultusunda azim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kararlı"dır.

Azmin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir gün patronum "Bu kadar kararlı devam edersen şirkette en üst mevkilere gelmen fazla zaman almaz." demişti.

Dünyada insanın sürekli olarak ilerlemesi tesadüf eseri değil, göstermiş olduğu cesaret ve kararlı olmasıdır.

Üniversite sınavında yapmak istediği sıralama konusunda kararlıydı ve sonunda istediğini yapıp gitti.



