İl eş anlamlısı nedir? İlin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, yüzyıllardır yabancı dillerden beslenir ve başka dilleri de besler. Bu alışverişin hâlâ devam ediyor oluşu da dilimizin zenginleşmesini sağlar. Özellikle de Arapça, Farsça ve Fransızca en fazla etkilendiğimiz dillerden bazılarıdır. Fakat yabancı dillerden bu kadar etkilenmemize rağmen bazı kelimelerimiz Eski Türkçe döneminden beri varlığını korumaktadır. Günlük konuşmalarımızda da yer verdiğimiz "il" kelimenin pek çok eş anlamlısı da dilimizde yer etmiştir.

İl ne demek?

İl kelimesi Türkçe bir kelimedir. Orhun Yazıtları'nda rastladığımız bu kelime, yazıtlarda da "il" olarak geçmektedir. Günümüzde daha çok şehir anlamında kullanılan il, eskiden ülke, memleket, vilayet anlamında kullanılırdı. Hatta “İl il gezmek.” deyimi “Ülke ülke gezmek.” anlamına gelirdi. Kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur: “1. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet 2. Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri 3. Ülke, yurt 4. Eski Türklerde devlet"

İl sözcüğü ile oluşturulabilecek cümlelere şunları örnek verebiliriz:

Türkiye'deki tüm illeri gezmiş şu adamdan kültürlüsü yok bu dünyada.

Kaç il gezdim, yine de aradığım aşkı bulamadım.

İlin eş anlamlısı nedir?

İl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük vilayettir. Ama aynı zamanda şehir kelimesi de il kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilebiliriz. Eski zamanlarda ülke ve yurt anlamlarında kullanılan ilin eş anlamlıları arasında bu sözcükler de sayılabilir. Cümle içerisinde “il” yerine “şehir” veya “vilayet” sözcüklerinin kullanımında bir sakınca yoktur. Fakat kelimeleri kullanırken cümlenin anlam ve bağlamına göre dikkat etmekte fayda var. Ayrıca il kelimesi artık ülke veya yurt anlamı taşımadığını da hatırlamakta fayda var.

İlin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İkram kelimesinin eş anlamlısı olan vilayet ve şehir sözcükleri ile örnek cümleler şu şekildedir: