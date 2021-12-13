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  4. Aziz 7. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz'de Efnan değişimiyle şaşırtacak

Aziz 7. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz'de Efnan değişimiyle şaşırtacak

13.12.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 7. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Mısır Prensesi Fevziye ile Pierre'in, Efnan hakkında konuştuğu sahnede Pierre, özel davete Efnan'ın gelmemesi gerektiğini söylüyor ancak onu gördüğünde bu fikri değişiyor. Prenses Fevziye'nin özel misafiri olan davete hazırlanan Efnan, güzel bir elbiseyle karşılarına çıkıyor. Elbisenin sadece ufak bir kısmı görülürken Prenses'in dokunuşuyla Efnan'ın nasıl görüneceği şimdiden ilgiyle bekleniyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 17 Aralık Cuma akşamı 7. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

AZİZ'İN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in ekrana gelen 6.bölümünde; Aziz, Dilruba'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini anlayarak Dilruba'ya "Adem'le evlenme" dedi. Aziz'in aşk itirafını duyan Dilruba her şeyi geride bırakıp Aziz'le olmaya karar verdi.

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Aziz ile Dilruba'nın görüştüğünü duyan Kenan ise bunu Adem'e söyledi. Aziz, düğün günü büyük bir şok yaşadı çünkü Dilruba, beyaz gelinliğiyle Adem'in kolundaydı. Adem ile Dilruba'nın karşısına çıkan Aziz, Dilruba'ya elini uzattı ancak Dilruba, Adem ile evlenmeyi seçti. Efnan ise Aziz'in Dilruba'ya aşkını ilan ettiği anlara şahit olunca şehri terk etmeye karar verdi. Gitmeden önce Hatice Ana'yla vedalaşan Efnan, Aziz'in sakladığı yüzüğünü veda mesajı olarak verdi.

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Mustafa'nın oğlu Aliş, depoda Fransızlara yakalanınca tutuklandı. Delege Pierre, Aziz'in depoya iplikleri almak için gizlice girdiğini itiraf etmesi için küçük çocuğu elinde tutmaya başladı. Aziz, mahkemede depoya girdiğini itiraf etti ancak sadece ipliklere bakmak istediğini söyledi. Fransızlar zaten Aziz'e ipliklerin yandığını söylediği için suç kanıtlanamadı. Aziz ile Aliş suçsuz bulundu ve mahkeme davayı kapattı. Hatice Ana, Aziz'e Efnan'ın gittiğini söyleyerek bıraktığı yüzüğü verdi. Aziz, Andre'yi öldürdüğü gün kaybettiği yüzüğü görünce finalde Efnan'ın o geceki kız olduğunu anladı.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım Damla Sönmez
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