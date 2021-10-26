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Aziz dizisi 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Aziz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

26.10.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Aziz, ekrana gelmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezon Ramo'da rol alan Yıldırım, 1930'lu yıllarda geçecek olan dizideki yeni rolüyle ise hayranlarını şaşırtacak. Yayın tarihi de açıklanan Aziz'in 1. bölümünden 3. fragman da yayınlandı. Aziz'in izleyiciyi 1930'lu yıllara götürecek büyülü atmosferini gözler önüne seren tanıtım ilgiyi artırırken Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) arasındaki uyum ise dikkatleri çekti.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi ilk bölümüyle 5 Kasım Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Aziz'in 1. bölümünden bir fragman daha seyirciyle buluştu.
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Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) aşkına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda ikili arasında yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. 1930'larda Antakya'da geçen hikaye izleyiciyi şimdiden etkisi altına almayı başarıyor.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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"Aziz" 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

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AZİZ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Aziz

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir.

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Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

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İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

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Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır.

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Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

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Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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Show TV Murat Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan Damla Sönmez Simay Barlas
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