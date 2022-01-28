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Aziz dizisi 11. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Aziz ve Efnan'ın kar altında romantik anları!

28.01.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz'de Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor. Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları dikkat çekiyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 11. yeni bölümüyle 28 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde Dilruba, içinde bulunduğu çaresiz ve üzgün durumu Efnan'a açıklıyor.

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Dilruba'nın, "Efnan, aynı kaderin farklı yollarında yürüyen iki kız çocuğuyuz biz. Ama senin hala şansın var, senin kafesini kırmak için şansın var!" sözleri dikkat çekerken akıllara "Dilruba, Efnan'a destek mi olacak?" sorusunu getiriyor.
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AZİZ'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur.

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Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir.

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Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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