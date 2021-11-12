Aziz dizisi 2. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz'in zor kararı! Şehirden gidecek mi?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 12 Kasım Cuma akşamı 2. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlk bölümüyle büyük ilgi gören Aziz'in 2. bölümünde Dilruba ve Adem nişanlanıyor.



Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor.

AZİZ'İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan'ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur. Kınalı Kaya'da Adem'le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz'in şehre gelişi dengeleri bozmuştur. Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler... Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

EKRAN YOLCULUĞUNA ZİRVEDE BAŞLADI

Aziz dizisi 5 Kasım Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5.39 izlenme oranı (rating), 13.79 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, TOTAL’de 5.05 izlenme oranı (rating), 12.92 izlenme payı (share), AB'de 3.86 izlenme oranı (rating), 11.04 izlenme payı (share) elde Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da taçlandıran dizi izleyicinin övgü dolu yorumlarını aldı ve #Aziz etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

AZİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Antakya'nın en büyük halı üreticisi ve Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz Payidar'ın refah ve ışıltı dolu hayatı Fransız güçleri komutanı Pierre'in oğlu Andre'yi öldürmesiyle altüst oldu.

Aziz, Andre'nin bir köylü kızına saldırdığını görünce kızı kurtarabilmek için onu vurdu. Bu olay üzerine Aziz, babasının ısrarıyla şehri terk etmek zorunda kaldı.

Mal taşıyan bir kervan ile şehirden ayrılan Aziz, bir süre sonra kervana yapılan bir saldırıda yaralandı. Herkes Aziz'in öldüğünü düşünürken Aziz, 2 yıl sonra Antakya'ya geri döndü. Ancak döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Babası ölmüştü, ellerindeki her şey satılmıştı. Büyük aşkı Dilruba ise kuzeni Adem Payidar ile evlenme kararı almıştı.



