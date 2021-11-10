Aziz dizisi 2. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Aziz meydan okuyor: Varsa yüreği yeten çıksın karşıma

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 12 Kasım Cuma akşamı 2. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlk bölümüyle büyük ilgi gören Aziz'in 2. bölümünde Dilruba ve Adem nişanlanıyor.

Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor.

EKRAN YOLCULUĞUNA ZİRVEDE BAŞLADI

Aziz dizisi 5 Kasım Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5.39 izlenme oranı (rating), 13.79 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, TOTAL’de 5.05 izlenme oranı (rating), 12.92 izlenme payı (share), AB'de 3.86 izlenme oranı (rating), 11.04 izlenme payı (share) elde Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da taçlandıran dizi izleyicinin övgü dolu yorumlarını aldı ve #Aziz etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

AZİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Antakya'nın en büyük halı üreticisi ve Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz Payidar'ın refah ve ışıltı dolu hayatı Fransız güçleri komutanı Pierre'in oğlu Andre'yi öldürmesiyle altüst oldu.

Aziz, Andre'nin bir köylü kızına saldırdığını görünce kızı kurtarabilmek için onu vurdu. Bu olay üzerine Aziz, babasının ısrarıyla şehri terk etmek zorunda kaldı.

Mal taşıyan bir kervan ile şehirden ayrılan Aziz, bir süre sonra kervana yapılan bir saldırıda yaralandı. Herkes Aziz'in öldüğünü düşünürken Aziz, 2 yıl sonra Antakya'ya geri döndü. Ancak döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Babası ölmüştü, ellerindeki her şey satılmıştı. Büyük aşkı Dilruba ise kuzeni Adem Payidar ile evlenme kararı almıştı.

AZİZ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir.

Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.



İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.



Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır.

Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.



