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Aziz dizisi 5. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz ve Efnan herkesi şoke ediyor!

29.11.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen, Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz'in 5. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Payidar ailesi ile Pierre'in bir arada olduğu yemeğe Aziz ve Efnan'ın gelmesi bir anda gerilimi yükseltiyor. Büyük heyecan uyandıran sahnenin ardından Dilruba, Adem, Aziz ve Efnan'ın aynı ortamda bulunacağı yemek büyük bir merakla bekleniyor.

Aziz dizisi 5. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Aziz ve Efnan herkesi şoke ediyor!

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 3 Aralık Cuma akşamı 5. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

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AZİZ'İN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar.

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Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz. Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar.

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Ümitleri yeşeren Efnan Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir.

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 4. bölümünde Aziz, atölyesini büyük bir coşkuyla açmayı başardı. Halı atölyesinin adını "Zülfikar" koyan Aziz, bu düşüncesiyle herkesi duygulandırdı. Atölyenin açılışında Aziz, Efnan'a hediye verirken bu anlar ikilinin birbirine yakınlaşmasına sebep oldu. Efnan'ın daha önce görüp beğendiği bir ayakkabıyı ona hediye eden Aziz, bu hareketiyle Efnan'a büyük bir sevinç yaşattı. İkilinin bu anlarına şahit olan Dilruba'nın ise öfkeli bakışları dikkat çekti. Aziz, Dilruba ve Efnan arasında yaşanacaklar izleyicide şimdiden büyük heyecan yaratırken bölümün bir diğer sürprizi ise Kenan'ın Aziz'in kardeşi olduğunun öğrenilmesiyle yaşandı. Açılışı uzaktan izleyen Kenan'ın, Aziz'e "Kardeşim" demesi izleyiciyi şoke etti.

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AZİZ, İŞÇİLERE YARDIM ELİNİ UZATTI

Fransız hükümeti, Aziz'in atölyesini açabilmesi için ondan 50 altın istedi. Pierre, Aziz'in bu büyük bedeli ödeyemeyeceğini düşünürken Aziz, Mehmet Ağa'nın kefil olmasıyla bankadan kredi aldı. Bu sırada Galip Payidar, Aziz'e destek olan tüm işçilerin evine haciz gönderdi. Bunu duyan Aziz, bankadan aldığı krediyi işçilerin mallarını kurtarmak için kullanırken Mehmet Ağa, Aziz'in bu yardımını hoş karşılamadı.

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ADEM'DEN BABASINA BÜYÜK TEHDİT

Adem'i aslında Dilruba'nın vurduğunun ortaya çıkması Payidar ailesinde büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Handan Hanım'la ilişkisini bitiren Galip Bey, Dilruba ile Adem'in ilişkisini de sonlandırdı. Dilruba'dan ayrılmak istemeyen Adem, babasına meydan okurken baba-oğul arasında gerilim arttı. Kenan'ın da dolduruşuyla harekete geçen Adem, Galip Bey'in kasasında Edip Payidar'ın yazdığı mektubu buldu. Mektupta, Edip Bey'in tüm mallarını Aziz'e bıraktığı ve bir oğlu daha olduğu yazıyordu. Tüm gerçekleri öğrenen Adem, mektubu kullanarak Dilruba'yla yeniden barışmalarını sağlaması için babasını tehdit etti.

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ATATÜRK'TEN AZİZ'E DESTEK!

Aziz, 50 altını bulabilmek için ne yapacağını düşünürken Efnan'ın aklına bir fikir geldi. Tüm işçiler birlik olursa, paranın denkleşeceğini ve atölyenin açılabileceğini söyledi. Tüm işçiler ellerinde ne varsa ortaya koydu ancak istenilen para denkleşmedi. Atölye için umutlar tükenirken Ankara'dan büyük yardım geldi. Mustafa Kemal Atatürk, Aziz'e maddi destek gönderdi. Ankara'dan gelen temsilci, Atatürk'ün selamı olduğunu ve Hatay'ın uyanma vaktinin geldiğini söyleyerek Hatice Ana'ya bir çanta dolusu para teslim etti. Hatice Ana, parayı Aziz'e teslim etti. Delege Pierre'in karşısına çıkan Aziz, 50 altını eksiksiz vererek ilk zaferini kazandı ve atölyesini açmayı başardı.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım Damla Sönmez
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