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Aziz dizisi 6. yeni bölümden 2. fragman! Aziz'i aşkını ilan ettiği Dilruba, Adem ile evlenecek mi?

08.12.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor. Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panik yaşıyor. Dilruba'yı Adem'in yanında gelinlikle gören Aziz büyük bir şok yaşıyor. Aziz'de 'Dilruba ve Adem evlenecek mi?' sorusu yanıt buluyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10 Aralık Cuma akşamı 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır. Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar.

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Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir.

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Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

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Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisindeFotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
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Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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