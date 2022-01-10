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Aziz dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanında tüyleri diken diken eden Atatürk sahnesi! "Biz kimseye köle olmayız"

10.01.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni yılla birlikte ekranlara 2 hafta ara veren Aziz'in yeni bölümündeki Atatürk sahnesi tüyleri diken diken edecek. Hikayesi 1930'lu yılların Hatay'ında geçen Aziz'in yeni bölümünde, Fransızlar, atölyede asılı olan Atatürk resmini kaldırmak isterken Aziz buna karşı çıkıyor. Antakya sokaklarında asılı olan Atatürk resimleri ise dikkat çekiyor. Aziz "Biz kimseye köle olmayız" sözleriyle meydan okuyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, iki haftalık aranın ardından 9. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Aziz'in yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Aziz, kendi hakkı olan malları Galip Payidar'dan geri isterken aldığı cevap karşısında şoke oluyor.

Aziz (4)(18)

Handan Hanım, malların kendi üzerinde olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtırken Antakya sokaklarında asılı olan Atatürk resimleri dikkat çekiyor. Adem, Aziz'le yeniden kardeş olmak için adım atarken Efnan ile Aziz arasında yaşanacak duygusal anlar merakla bekleniyor.

Aziz (1)(21)

ATATÜRK RESİMLERİYLE FRANSIZLARA TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Yeni bölümde Aziz öğrendiği büyük sırdan sonra Galip Payidar'la yüzleşirken, Fransız askerlerinin Zülfikar Halı Atölyesi'nde çıkardığı gerilim dikkat çekecek.

Aziz (2)(22)

Halk, şehrin sokaklarında Atatürk resimleriyle alkış tutarken Pierre'in bu duruma karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oluyor.

Aziz (2)(21)

AZİZ'İN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 8. bölümünde; Efnan, Prenses Fevziye ile Mısır'a gitmeye karar verdi. Aziz, Efnan'ı bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Efnan, Aziz'in Prenses Fevziye'nin şartı ile peşinden geldiğini duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Aziz (4)(15)
Aziz'in tüm çabalarına rağmen Mısır'a doğru yola çıkan Efnan, gemiye binmeden önce fikrini değiştirerek atölyeye geri döndü.
Aziz (4)(16)
Prensesin, Efnan'ın dokuması şartıyla satın aldığı halıyı bitirmeye karar verdi. Aziz, Hatice Ana'dan Efnan'ın gitmediğini öğrendi ve onu atölyede onu bekledi. İkili gece atölyede duygusal anlar yaşadı.

Aziz (5)(11)

Adem ise Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi.

Aziz (3)(12)

Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini anlattı. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi. Aziz ve Galip'in yüzleşmesi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Aziz (1)(20)
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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